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На Олимпийских играх волонтерами будут  сотни врачей

На Олимпийских играх волонтерами будут  сотни врачей

В оргкомитет предстоящих Олимпийских игр для участия в соревнованиях поступили заявки от 280 спортивных врачей.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Армении. Они будут оказывать услуги и на стадионах и в Олимпийской деревне. Врачи будут работать на волонтерских началах без оплаты. В первую очередь к работе будут привлечены ортопеды и стоматологи.

Всего в Олимпийских играх будет задействовано около 10 000 представителей сферы здравоохранения. В оргкомитете считают, что внимание врачей к Играм поможет снизить пессимизм в отношении мероприятия.


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