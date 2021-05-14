Независимый депутат считает крайне необходимым созыв внеочередного заседания НС

Независимый депутат Тагуи Товмасян созыв внеочередного заседания Национального собрания для обсуждения пограничной ситуации считает крайне необходимым.

Как сообщает «Арменпресс», такое мнение Товмасян выразила в беседе с журналистами в Национальном собрании.

Она заявила, что идея созыва внеочередного заседания Национального собрания исходила от независимых депутатов. Они обратились ко всем фракциям, поскольку сами не имеют полномочий инициировать внеочередное заседание.

“Мы все уже подписались. Это необходимо, чтобы Парламент, имеющий в нашей стране основной мандат, созвал срочное заседание, чтобы обсудить нашу пограничную ситуацию, чтобы понять, кто виноват, почему армянская линия фронта до сих пор остается необорудованной, почему мы для себя не создаем безопасную окружающую среду”. Фракция “Процветающая Армения” ранее заявляла, что, учитывая кризисную ситуацию в Сюнике и в других приграничных районах Армении, они выступят с инициативой созыва внеочередного заседания Национального собрания”, - сказала Товмасян.

12 мая группы военнослужащих ВС Азербайджана пересекли государственную границу Республики Армения и предприняли действия по окружению озера Сев Лич.

Вооруженные силы Армении ответили действиями тактического характера. В результате тактических контратак армянских Вооруженных сил азербайджанцы, дислоцировавшиеся на некоторых прилегающих к озеру участках, покинули оккупированные территории. Представителями Вооруженных сил Республики Армения и Азербайджана на данный момент не зарегистрировано случаев применения огнестрельного оружия или оружия другого вида.

Около 250 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана по-прежнему находятся на некоторых участках Сюникской и Гегаркуникской областей в пределах государственных границ Республики Армения.