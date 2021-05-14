В Арцахе подтверждено четыре новых случая COVID-19

В Арцахе по состоянию на 11:00 14 мая подтверждено 4 новых случая COVID-19. Инфицированные лица из ранее выявленных очагов.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха.

За прошедший день проведено 50 тестов. Таким образом, общее число тестирований достигло 24 626.

Подтверждено 2 726 случаев COVID-19. В 2021 г. в Арцахе проведено 7 174 тестов на COVID-19, из которых 842 оказались с положительным результатом

В Арцахе на данный момент стационарное лечение от коронавирусной болезни получают 30 пациентов, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях.