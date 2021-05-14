Собираются подписи для созыва внеочередного заседания Национального собрания

Идет сбор подписей, инициированный для созыва внеочередного заседания Национального собрания Армении.

Об этом «Арменпресс» сообщил депутат от партии “Процветающая Армения” Арман Абовян.

Число депутатов, присоединившихся к сбору подписей, пока не сообщается.

Ранее фракция “Процветающая Армения” сообщила, что, учитывая кризисную ситуацию, создавшуюся в Сюнике, Гегаркунике и в приграничных зонах Армении, она выступает с инициативой созыва внеочередного заседания Национального собрания.

Для созыва внеочередного заседания необходима подпись не менее одной четверти депутатов от общего количества.

12 мая группы военнослужащих ВС Азербайджана пересекли государственную границу Республики Армения и предприняли действия по окружению озера Сев Лич.

Вооруженные силы Армении ответили действиями тактического характера. В результате тактических контратак армянских Вооруженных сил азербайджанцы, дислоцировавшиеся на некоторых прилегающих к озеру участках, покинули оккупированные территории. Представителями Вооруженных сил Республики Армения и Азербайджана на данный момент не зарегистрировано случаев применения огнестрельного оружия или оружия другого вида.

Около 250 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана по-прежнему находятся на некоторых участках Сюникской и Гегаркуникской областей в пределах государственных границ Республики Армения.