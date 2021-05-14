Состоялся телефонный разговор Никола Пашиняна с Владимиром Путиным

По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор исполняющего обязанности премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и президента Российской Федерации Владимира Путина.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью Аппарата премьер-министра, Никол Пашинян проинформировал президента России о ситуации, создавшейся в результате вторжения вооруженных сил Азербайджана на территорию Сюникской области суверенной Армении.

Исполняющий обязанности премьер-министра также проинформировал президента Путина о том, что сегодня он поручил официально обратиться в ОДКБ для начала консультаций в соответствии со статьей 2 Протоколов к Договору о коллективной безопасности.

Владимир Путин дальнейшую эскалацию посчитал недопустимой, выразил надежду на скорейшую стабилизацию ситуации и создание необходимых условий для реализации договоренностей, достигнутых в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Российская сторона подтвердила готовность продолжить активные посреднические усилия для обеспечения стабильности в регионе.

Собеседники сошлись во мнении, что выход из сложившейся ситуации должен выражаться в возвращении азербайджанских войск на исходные позиции.