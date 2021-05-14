По состоянию на 11:00 14 мая в Армении подтверждено 230 новых случаев COVID-19, 712 заболевших вылечились, есть 10 летальных исходов.

За последние сутки проведено 3 361 тестов. Всего проведено 1 030 335 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 210 447 случаев COVID-19, 207 464 из которых вылечились, есть 4 301 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 7 627 пациентов.

В предыдущий день зафиксировано 5 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 1 055.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.