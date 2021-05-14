Серхио Агуэро хочет присоединиться к “Барселоне”

Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро хочет перейти в “Барселону”.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщают зарубежные СМИ. Агуэро обратился к “Барселоне”, переговоры продолжаются.

Ранее сообщалось, что нападающий английского “Манчестер Сити” аргентинец Серхио Агуэро по окончании сезона покинет действующий клуб. Истекает срок действия контракта между “горожанами” и Агуэро. Пока неизвестно, где аргентинец продолжит свою карьеру. “Манчестер Сити” намерен организовать в честь нападающего прощальный вечер.

Серхио Агуэро перешел в “Манчестер Сити” в 2011 году из испанского “Атлетико”. Аргентинец отыграл за “Манчестер Сити” 384 матча и забил 257 голов. Агуэро является лучшим бомбардиром клуба.