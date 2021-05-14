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Менендес призвал США жестко отреагировать на вторжение Азербайджана на суверенную территорию Армении

Менендес призвал США жестко отреагировать на вторжение Азербайджана на суверенную территорию Армении

Председатель Комитета по внешним отношениям Сената США Боб Менендес выступил с заявлением по поводу сообщений о незаконном вторжении Азербайджана на территорию Сюникской области Армении.

“Нарушение суверенной территории Армении азербайджанской армией является актом опасной незаконной агрессии, который подчеркивает постоянную угрозу, с которой продолжает сталкиваться армянский народ. После разговора с послом Армении в США стало ясно, что США и международное сообщество должны очень жестко отреагировать на это вторжение, чтобы Азербайджан осознал, что его злонамеренные действия будут иметь серьезные последствия. Когда в прошлом году Азербайджан напал на армянский народ, бывшая администрация США не вмешалась и оставила двери открытыми, чтобы диктаторы - Алиев, Эрдоган и Путин определили судьбу армянского народа”, - как передает «Арменпресс», говорится в заявлении.

“Это не должно повториться. Я призываю администрацию Байдена рассмотреть этот вопрос на самом высоком уровне, чтобы дать понять, что Азербайджан должен уважать суверенитет Армении, и что дальнейшие угрозы и агрессия просто неприемлемы”, - заявил Менендес.


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