Менендес призвал США жестко отреагировать на вторжение Азербайджана на суверенную территорию Армении

Председатель Комитета по внешним отношениям Сената США Боб Менендес выступил с заявлением по поводу сообщений о незаконном вторжении Азербайджана на территорию Сюникской области Армении.

“Нарушение суверенной территории Армении азербайджанской армией является актом опасной незаконной агрессии, который подчеркивает постоянную угрозу, с которой продолжает сталкиваться армянский народ. После разговора с послом Армении в США стало ясно, что США и международное сообщество должны очень жестко отреагировать на это вторжение, чтобы Азербайджан осознал, что его злонамеренные действия будут иметь серьезные последствия. Когда в прошлом году Азербайджан напал на армянский народ, бывшая администрация США не вмешалась и оставила двери открытыми, чтобы диктаторы - Алиев, Эрдоган и Путин определили судьбу армянского народа”, - как передает «Арменпресс», говорится в заявлении.

“Это не должно повториться. Я призываю администрацию Байдена рассмотреть этот вопрос на самом высоком уровне, чтобы дать понять, что Азербайджан должен уважать суверенитет Армении, и что дальнейшие угрозы и агрессия просто неприемлемы”, - заявил Менендес.