Канада должна поднять вопрос о защите территориальной целостности Армении: Майкл Чонг

Депутат Парламента Канады Майкл Чонг выразил обеспокоенность развитием событий на границе с Арменией. Как сообщает «Арменпресс», в своем Twitter-аккаунте он отметил, что правительство Канады должно поднять вопрос о территориальной целостности Армении.

“Я обеспокоен сообщениями о переходе азербайджанских войск границы Армении. Правительство Трюдо, которое в нарушение баланса сил в войне в Нагорном Карабахе разрешило экспорт оружия Азербайджану, должно поднять вопрос о защите территориальной целостности Армении”, - написал Майкл Чонг.

12 мая группы военнослужащих ВС Азербайджана пересекли государственную границу Республики Армения и предприняли действия по окружению озера Сев Лич.

Вооруженные силы Армении ответили действиями тактического характера. В результате тактических контратак армянских Вооруженных сил азербайджанцы, дислоцировавшиеся на некоторых прилегающих к озеру участках, покинули оккупированные территории. Представителями Вооруженных сил Республики Армения и Азербайджана на данный момент не зарегистрировано случаев применения огнестрельного оружия или оружия другого вида.

Около 250 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана по-прежнему находятся на некоторых участках Сюникской и Гегаркуникской областей в пределах государственных границ Республики Армения.