“Реал” обыграл “Гранаду”

В матче 36-го тура чемпионата Испании “Реал” на выезде сыграл с “Гранадой”.

Как передает «Арменпресс», “королевский клуб” опередил соперника со счетом 1:4. В составе “Реала” отличились Лука Модрич, Родриго, Альваро Одриосола и Карим Бензема. Автором единственного гола “Гранады” стал Хорхе Молина.

После этого тура “Реал” с 78 очками в турнирной таблице Ла Лиги занимает второе место. Лидирует “Атлетико” с 80 очками.