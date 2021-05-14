“Реал” обыграл “Гранаду”
08:51, 14 Май, 2021
В матче 36-го тура чемпионата Испании “Реал” на выезде сыграл с “Гранадой”.
Как передает «Арменпресс», “королевский клуб” опередил соперника со счетом 1:4. В составе “Реала” отличились Лука Модрич, Родриго, Альваро Одриосола и Карим Бензема. Автором единственного гола “Гранады” стал Хорхе Молина.
После этого тура “Реал” с 78 очками в турнирной таблице Ла Лиги занимает второе место. Лидирует “Атлетико” с 80 очками.
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