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Европейские индексы - 13-05-21

Европейские индексы - 13-05-21

МОСКВА, 14 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 13 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.33% и составил 15199.68 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.14% и составил 6288.33 пункта, британский FTSE снизился на 0.59% и составил 6963.33 пункта, а российский RTSI снизился на 0.07% и составил 1546.93 пункта.


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