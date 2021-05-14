Цены на цветные металлы - 13-05-21

ЛОНДОН, 14 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 13 мая были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 2.83% и составила 2492.50 долларов США, цена на медь выросла на 0.12% и составила 10546.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.63% и составила 2222.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.18% и составила 17942.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.28% и составила 29830.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.70% и составила 2998.50 долларов США, цена на молибден выросла на 3.78% и составила 28440.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 44635.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.