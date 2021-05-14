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“Боруссия” - обладатель Кубка Германии по футболу

“Боруссия” - обладатель Кубка Германии по футболу

Победителем Кубка Германии по футболу этого сезона стала дортмундская “Боруссия”

Как передает «Арменпресс», в финальном матче, состоявшемся на Олимпийском стадионе Берлина, “Боруссия” с крупным счетом 4:1 обыграла “Лейпциг”. В составе “Боруссии” автором дублей стали Джейдон Санчо и Эрлинг Холланд. В составе “Лейпцига” отличился Дани Ольмо.

Дортмундская “Боруссия” была обладателем Кубка Германии и в сезоне 2017 года.


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