“Боруссия” - обладатель Кубка Германии по футболу

Победителем Кубка Германии по футболу этого сезона стала дортмундская “Боруссия”

Как передает «Арменпресс», в финальном матче, состоявшемся на Олимпийском стадионе Берлина, “Боруссия” с крупным счетом 4:1 обыграла “Лейпциг”. В составе “Боруссии” автором дублей стали Джейдон Санчо и Эрлинг Холланд. В составе “Лейпцига” отличился Дани Ольмо.

Дортмундская “Боруссия” была обладателем Кубка Германии и в сезоне 2017 года.