Родители погибших воинов вновь дарят жизнь

В рамках программы предоставления вспомогательных репродуктивных технологий около 70 пар родителей погибших воинов в настоящее время при государственном содействии проходят лечение в центрах экстракорпорального оплодотворения. В беседе с «Арменпресс» директор-учредитель Центра репродуктивной медицины, президент Армянской ассоциации репродуктивной медицины Эдуард Амбарцумян отметил, что количество обращений увеличивается день ото дня.

“Около трех месяцев назад заявки начали подавать первые пары. Тогда их было мало. Но мы почувствовали, что количество желающих растет. Не бывает дня, чтобы я не принял родителей погибшего воина. Они отдали войне самое дорого, что имели, теперь они хотят воспользоваться услугами вспомогательных репродуктивных технологий, чтобы иметь еще одного ребенка. Государство, как известно, покрывает все расходы и всячески их поддерживает. Государство также оплачивает обследования, независимо от того, смогут ли они впоследствии иметь детей. Собственно процесс лечения, экстракорпоральное оплодотворение - бесплатны. В настоящее время 70 пар проходят лечение в центрах экстракорпорального оплодотворения. Надо сказать, что до достижения стадии экстракорпорального оплодотворения, будучи на стадии лечения, уже есть две зарегистрированные беременности, одна из этих женщин находится в нашем центре”, - сказал Эдуард Амбарцумян.

По словам доктора, не было прецедентов, чтобы после такой тяжелой потери, было бы так много заявок, чтобы воспользоваться услугами вспомогательных репродуктивных технологий и снова стать родителями. Желающие в основном из регионов.

“Вообще, это очень сложный процесс с психологической точки зрения. Они потеряли самое дорогое - своих детей. Вы можете себе представить, есть родители, которые на войне потеряли двух сыновей, есть родители, которые имели единственного сына и потеряли его. Врачам также тяжело, но это наш долг. Их нужно поддерживать всеми возможными средствами. До конца месяца будут произведены десятки экстракорпоральных оплодотворений. Беременность - важный этап, мы должны держать их в центре нашего внимания, учитывая их возраст, стресс и т.д.”, - сказал Эдуард Амбарцумян.

Он отметил, что почти половина родителей погибших воинов, пользующихся услугами вспомогательных репродуктивных технологий, ставят вопрос о рождении именно сына.

“Есть люди, у которых есть дочери, внуки, и они хотят сына. Я бы очень хотел, чтобы закон позволил нам помочь им в этом вопросе”, - сказал Эдуард Амбарцумян.

В феврале этого года решением правительства был расширен список бенефициаров Программы вспомогательных репродуктивных технологий. Родители воинов, погибших на войне, также получили возможность воспользоваться этими услугами. Анна Гзирян