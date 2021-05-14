 Франция солидарна с армянским народом и останется такой: Макрон написал на армянском языке

Президент Франции Эммануэль Макрон после телефонного разговора с и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном на своей странице в Facebook сделал запись на армянском языке.

“Вооруженные силы Азербайджана вторглись на армянскую территорию. Они немедленно должны уйти обратно. Я вновь говорю армянскому народу: Франция солидарна с вами и останется такой”, - публикует «Арменпресс» запись Эммануэль Макрона на армянском языке.

12 мая группы военнослужащих ВС Азербайджана пересекли государственную границу Республики Армения и предприняли действия по окружению озера Сев Лич.

Вооруженные силы Армении ответили действиями тактического характера. В результате тактических контратак армянских Вооруженных сил азербайджанцы, дислоцировавшиеся на некоторых прилегающих к озеру участках, покинули оккупированные территории. Представителями Вооруженных сил Республики Армения и Азербайджана на данный момент не зарегистрировано случаев применения огнестрельного оружия или оружия другого вида.

Около 250 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана по-прежнему находятся на некоторых участках Сюникской и Гегаркуникской областей в пределах государственных границ Республики Армения.