Время в Ереване: 11:07:36,   14 Май

Айвазян в беседе с Лавровым подчеркнул недопустимость посягательств на суверенную территорию Армении

Айвазян в беседе с Лавровым подчеркнул недопустимость посягательств на суверенную территорию Армении

В первой половине дня и.о. министра иностранных дел Армении Ара Айвазян 13 мая провел телефонный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. 

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники продолжили обсуждение шагов, которые необходимо предпринять для снижения напряженности сложившейся на государственной границе Республики Армения ситуации в результате действий азербайджанской стороны.

Исполняющий обязанности министра Ара Айвазян подчеркнул недопустимость провокаций азербайджанской стороны и, как следствие, какого-либо проявления посягательства на суверенную территорию Республики Армения.

Главы внешнеполитических ведомств Армении и России обменялись мнениями по вопросам поддержания региональной безопасности и стабильности.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации