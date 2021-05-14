Айвазян в беседе с Лавровым подчеркнул недопустимость посягательств на суверенную территорию Армении

В первой половине дня и.о. министра иностранных дел Армении Ара Айвазян 13 мая провел телефонный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники продолжили обсуждение шагов, которые необходимо предпринять для снижения напряженности сложившейся на государственной границе Республики Армения ситуации в результате действий азербайджанской стороны.

Исполняющий обязанности министра Ара Айвазян подчеркнул недопустимость провокаций азербайджанской стороны и, как следствие, какого-либо проявления посягательства на суверенную территорию Республики Армения.

Главы внешнеполитических ведомств Армении и России обменялись мнениями по вопросам поддержания региональной безопасности и стабильности.