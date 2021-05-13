Армения обратилась в ОДКБ: Каковы дальнейшие шаги по уставу организации?

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян поручил и.о. министра иностранных дел Ара Айвазяну, и.о. министра обороны Вагаршаку Арутюняну, секретарю Совета безопасности Армену Григоряну начать консультации с ОДКБ в связи с пересечением азербайджанскими войсками государственной границы Республики Армения в некоторых частях Сюникской и Гегаркуникской областей.

Представляем ключевые пункты «Положения о порядке реагирования Организации Договора о коллективной безопасности на кризисные ситуации», которые должны быть задействованы в данной ситуации:

В частности, Положение определяет функции органов ОДКБ по подготовке предложений по предотвращению (урегулированию) кризисных ситуаций и оказанию государствам – членам ОДКБ необходимой помощи, а также механизм принятия соответствующих решений.

При этом, принятие решений о совместных действиях по предотвращению (урегулированию) кризисных ситуаций осуществляется в соответствии с Уставом ООН, Договором о коллективной безопасности и Уставом Организации Договора о коллективной безопасности, другими международными договорами, заключенными в рамках ОДКБ, и настоящим Положением в целях защиты на коллективной основе безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитета государств – членов ОДКБ, а также совместного противодействия вызовам и угрозам коллективной безопасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Согласно пункту 1.3 Положения, для целей настоящего Положения применяемые в нем термины означают:

«кризисная ситуация» – нарастающее обострение обстановки в одном или нескольких государствах – членах ОДКБ, которое непосредственно угрожает его (их) безопасности, стабильности, территориальной целостности, суверенитету и способно при отсутствии необходимой помощи государств – членов ОДКБ привести к его (их) неспособности выполнять свои функции и/или дестабилизации региона коллективной безопасности;

«Миссия» – группа специалистов государств-членов, состоящая из представителей государств – членов ОДКБ, назначенных в соответствии с настоящим Положением, и временно направляемая в зону кризисной ситуации с целью проведения мониторинга обстановки, определения положения дел на месте и выработки предложений о дальнейших мерах Организации по предотвращению (урегулированию) кризисной ситуации, а также реализации иных функций, определенных Советом коллективной безопасности ОДКБ (далее – Совет);

«комплексная оперативно-профилактическая операция» – совокупность оперативно-розыскных, контрольно-надзорных, предупредительно-профилактических и иных мероприятий, осуществляемых совместно и по единому замыслу органами внутренних дел (полиции), органами безопасности и специальными службами, органами по контролю за оборотом наркотиков, пограничными ведомствами или иными компетентными органами государств – членов ОДКБ на своей территории и в соответствии со своим национальным законодательством.

Подготовка предложений о совместных мерах по предотвращению (урегулированию) кризисной ситуации осуществляется в пределах своей компетенции Советом министров иностранных дел (далее – СМИД), Советом министров обороны (далее – СМО), Комитетом секретарей советов безопасности (далее – КССБ), Постоянным советом и вспомогательными органами ОДКБ совместно с Генеральным секретарем ОДКБ и государством – членом (государствами – членами) ОДКБ, на основании официального обращения которого (которых) рассматривается вопрос о совместных мерах.

Положение подчеркивает, что при возникновении кризисной ситуации или ее предпосылок в целях принятия согласованных мер по ее предотвращению (урегулированию) по предложению любого государства – члена незамедлительно, не позднее чем в трехдневный срок, после обращения к Председателю Совета приводится в действие механизм совместных консультаций. При этом внеочередные сессии Совета, а также соответствующие заседания СМИД, СМО, КССБ могут проводиться с использованием видео-конференц-связи.

Совет на основании официального обращения одного или нескольких государств – членов ОДКБ, на территории которого (которых) возникает кризисная ситуация, принимает решение об оказании помощи и/или реализации иных мер, которые будут сочтены необходимыми для стабилизации ситуации.

В случае возникновения кризисной ситуации или ее предпосылок СМИД готовит предложения Совету по политическим средствам предотвращения (урегулирования) кризисной ситуации, а также при необходимости вносит предложения по назначению уполномоченного лица и его мандату.

В случае возникновения кризисной ситуации или ее предпосылок КССБ:

- совместно с вспомогательными органами ОДКБ разрабатывает и представляет на рассмотрение Совету предложения:

1) по осуществлению мер, направленных на предотвращение (урегулирование) кризисной ситуации, включая оказание гуманитарной и материально-технической помощи;

2) по проведению комплексных оперативно-профилактических операций;

- совместно со СМИД:

1) вносит предложения Совету по составу Миссии, ее задачам и развертыванию в зоне кризисной ситуации;

2) координирует усилия государств – членов ОДКБ, направленные на предотвращение (урегулирование) кризисной ситуации.

Согласно пункту 3,6 Положения, в случае возникновения кризисной ситуации или ее предпосылок СМО совместно с КССБ в соответствии с Положением о порядке принятия и реализации коллективных решений на применение сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ разрабатывают и представляют на рассмотрение Совету предложения о составе, сроках, развертывании и применении сил и средств системы коллективной безопасности, необходимых для:

- упреждающего развертывания на территории любого государства – члена ОДКБ с целью демонстрации готовности к применению силы;

- предотвращения или отражения вооруженного нападения, угрожающего безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету одного или нескольких государств – членов ОДКБ;

- предотвращения, сдерживания и прекращения насильственных действий в пределах государств – членов ОДКБ.

Проекты документов, вносимые на рассмотрение Совета, СМИД, СМО, КССБ, направляются Генеральным секретарем ОДКБ с грифом «Весьма срочно» и докладываются соответствующим должностным лицам незамедлительно после получения.