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Газета “Айастани Анрапетутюн”: ОПВ вновь выдадут деньги из госбюджета

Газета “Айастани Анрапетутюн”: ОПВ вновь выдадут деньги из госбюджета

“Мы обратились к общим и частным проблемам оросительной системы разных лет, отметив также и пути решения этих проблем. Эти проблемы многослойны: от технических  до материальных и управленческих. В этой сфере есть Общества пользователей воды - ОПВ, которые постоянно сталкиваются с финансовыми проблемами. И для их поддержки из госбюджета выделяются определенные суммы. В числе вопросов повестки вчерашнего заседания правительства было и решение об утверждении Программы содействия финансовому оздоровлению ОПВ.

И сейчас одной из основных проблем, угрожающих финансовой жизнеспособности этих компаний, продолжает оставаться высокий уровень расхода электроэнергии, обусловленный механическим водозабором в оросительном водоснабжении.

Однако неясно, в какой степени ассигнования из государственного бюджета смогут способствовать финансовому оздоровлению, когда они продолжают регулярно выдаваться, и в какой степени эти ассигнования оправданы. Минфин, например, учел этот вопрос. Он был представлен в 2021 году - распределение средств, предусмотренных для содействия оздоровлению оросительной системы (1,795. 8 млн драмов) по обществам водопользователей, однако не была представлена обоснованность величины суммы, выделяемой каждому ОПВ.

Иначе нужно понять, насколько государственные средства становятся эффективными для этих ОПВ и способствовала ли сумма содействия прошлого года уменьшению сумму содействия в этом году”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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