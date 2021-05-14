Газета “Айастани Анрапетутюн”: Посягательство на территорию Республики Армения

“Вооруженные силы Азербайджана утром 12 мая проникли на территорию озера Сев Лич в Сюникской области. По сути, это посягательство на суверенную территорию Республики Армения. К сожалению, опыт показывает, что с азербайджанской стороной невозможно найти решения мирным переговорным, дипломатическим путем, тем более, сейчас, когда Азербайджан ослеплен своим военным успехом.

Ситуация, сложившаяся в Сюникской и в Гегаркуникской областях, показывает, что одним из важнейших вопросов нашего государства является создание зоны безопасности для населения, особенно для жителей приграничных населенных пунктов. Обеспечить мирную жизнь, физическую и психическую неприкосновенность людей невозможно, если на расстоянии в несколько сотен метров поднят азербайджанский флаг и невооруженным глазом можно видеть их вооруженных солдат. В конце концов, мы сами должны задать себе вопрос, где наша красная линия, после чего начнет действовать механизм необратимости, до каких пределов мы готовы уступать ненасытному врагу, какое еще село, какой город, двор, дом. Если мы хотим существовать как государство, как нация, то у нас нет другой альтернативы, как надеяться на оружие и на Армянскую армию”.

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