Обращение в ОДКБ поможет полностью урегулировать ситуацию вокруг Сюника: Армен Григорян

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян убежден, что запуск Арменией процесса в ОДКБ поможет полностью урегулировать ситуацию вокруг Сюника. Как сообщает Арменпресс, об этом Григорян сказал в беседе с программой «Новости».

«Как знаете, сегодня состоялось заседание Совета безопасности. Мы решили обратиться в ОДКБ и начали процесс. Мы уверены, что этот процесс поможет решить проблему полностью. Убежден, что это вопрос времени», - сказал Григорян.

Григорян подчеркнул, что вопрос обязательно будет решен вместе с союзниками.

«Мы не считаем это вопросом локального значения, это основа для более масштабных действий», - добавил Григорян.

Напомним, что исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян поручил и.о. министра иностранных дел Ара Айвазяну, и.о. министра обороны Вагаршаку Арутюняну, секретарю Совета безопасности Армену Григоряну начать консультации с ОДКБ в связи с пересечением азербайджанскими войсками государственной границы Республики Армения в некоторых частях Сюникской и Гегаркуникской областей.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась обсудил по телефону складывающуюся на государственной границе Республики Армения с Азербайджанской Республикой ситуацию с исполняющим обязанности министра обороны Республики Армения Вагаршаком Арутюняном и исполняющим обязанности министра иностранных дел Армении Ара Айвазяном.

“В ОДКБ внимательно следят за развитием обстановки в приграничных районах Сюникской области Армении. По мере развития ситуации в случае необходимости будут предприняты действия, предусмотренные положениями Договора о коллективной безопасности и Устава ОДКБ”, - говорится в заявлении на официальном сайте ОДКБ.

Постоянный и полномочный представитель Республики Армения при Организации Договора о коллективной безопасности Виктор Биягов в ходе заседания Постоянного совета ОДКБ 13 мая с.г. проинформировал об инциденте на государственной границе Республики Армения с Азербайджанской Республикой, произошедшем 12 мая.

На заседании Совета безопасности 12 мая Пашинян заявил, что утром 12 мая вооруженные силы Азербайджана пересекли государственную границу Республики Армения, углубились на 3,5 километра и, по сути, пытаются окружить Черное озеро Сюникской области.