Около 1750 ракет выпустили по Израилю из сектора Газа с начала эскалации

Около 1750 ракет были выпущены из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила армия Израиля.

"К настоящему времени из сектора Газа по территории Израиля было выпущено примерно 1750 ракет, из которых примерно 300 запусков оказались неудачными, ракеты разорвались в секторе Газа", - говорится в сообщении военных.

Система ПВО "Железный купол" перехватила сотни ракет, отмечается в сообщении.

Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 87 человек.