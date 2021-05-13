Омбудсмен Арцаха призвал авторитетные правозащитные организации посетить Арцах

Защитник прав человека Арцаха Гегам Степанян отправил письмо авторитетным международным правозащитным организациям, в котором особенно упомянулись результаты работы Омбудсмена по сбору фактов во время азербайджано-турецкой агрессии против Арцаха, гуманитарные проблемы, возникшие в Арцахе в послевоенной ситуации, а также вопросы касающиеся защиты прав человека.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата омбудсмена Арцаха, Степанян призвал международных партнеров совместными усилиями предпринять активные и эффективные шаги для облегчения сложной гуманитарной ситуации и в рамках сотрудничества посетить Арцах, чтобы оценить ситуацию на месте и поддержать народ Арцаха.