Лавров обсудил с Байрамовым ситуацию на азербайджано-армянской границе

13 мая состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Азербайджана Д.А.Байрамова.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, в связи с обострением ситуации на азербайджано-армянской границе с российской стороны, как и ранее в ходе телефонного разговора С.В.Лаврова с министром иностранных дел Армении Ара .Айвазяном, была подтверждена необходимость строгого соблюдения режима прекращения огня, а также неукоснительного выполнения других положений заявлений лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г.

Отмечена важность решения всех подобных инцидентов исключительно политико-дипломатическими методами. Выражена готовность оказать всемерное содействие последовательной нормализации обстановки на Южном Кавказе.