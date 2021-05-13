Скорейшее выполнение процедур ОДКБ необходимо для предотвращения дальнейшей эскалации: Никол Пашинян

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян, представив в начале заседания Совета безопасности ситуацию в некоторых приграничных районах Сюникской и Гегаркуникской областей, поручил руководителям соответствующих ведомств начать консультации с ОДКБ, чтобы не допустить дальнейшей эскалации ситуации.

Арменпресс представляет выступление премьер-министра полностью:

«Уважаемые члены Совета безопасности,

Дорогие соотечественники,

Уже второй день в районе Черного озера Сюникской области и на прилегающих территориях складывается взрывоопасная обстановка. Причина в том, что некоторые группы военнослужащих ВС Азербайджана пересекли государственную границу Армении и предприняли действия по окружению Черного озера.

Вооруженные силы Армении провели тактические контрдействия. Азербайджанцы, дислоцированные в некоторых прилегающих районах, в результате тактических контрдействий наших Вооруженных сил покинули занятые рубежи. Пока не зафиксировано ни одного случая применения огнестрельного или другого оружия вооруженными силами Армении или Азербайджана.

Тем не менее, около 250 военнослужащих азербайджанских вооруженных сил все еще находятся в пределах наших государственных границ - на некоторых участках Сюникской и Гегаркуникской областей. В результате глубокой и всесторонней оценки ситуации становится очевидно, что действия азербайджанцев являются провокацией, которая может иметь гораздо более широкие военно-политические цели. Я имею в виду, что азербайджанцы возможно пересекли армяно-азербайджанскую границу в этом районе не для решения локальных проблем, а для того, чтобы спровоцировать военный конфликт.

Об этом свидетельствуют следующие факты:

представители вооруженных сил Азербайджана пытаются объяснить свое присутствие в этом районе явно фальсифицированными картами, пытаясь ими доказать, что это азербайджанская территория. Как я уже отмечал, карты, утвержденные во времена Советского Союза, однозначно подтверждают, что эти претензии Азербайджана не имеют под собой никаких оснований, о чем знают сами азербайджанцы.

в день начала провокаций Азербайджан объявил о проведении 16 мая широкомасштабных учений с участием 15 тыс военнослужащих.

в конце апреля президент Азербайджана открыто выступил с угрозами в отношении территориальной целостности Армении, заявив, что с помощью применения силы откроет коридор между Азербайджаном и Нахичеванью, в виде, как это он называет, Зангезурского коридора.

Наша оценка однозначна: сложившаяся ситуация полностью соответствует второму абзацу второй статьи Договора о коллективной безопасности, согласно которой, цитирую: “В случае возникновения угрозы безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету одного или нескольких государств – участников либо угрозы международному миру и безопасности государства – участники незамедлительно приводят в действие механизм совместных консультаций с целью координации своих позиций, вырабатывают и принимают меры по оказанию помощи таким государствам–участникам в целях устранения возникшей угрозы”.

Исходя из вышесказанного, поручаю исполняющему обязанности министра иностранных дел Республики Армения Ара Айвазяну, исполняющему обязанности министра обороны Вагаршаку Арутюняну, секретарю Совета безопасности Армену Григоряну:

Принять меры для начала консультаций, предусмотренные статьей 2 Договора о коллективной безопасности, в частности, с целью координации позиций государств–участников ОДКБ и принятия мер по оказанию помощи в целях устранения возникшей угрозы.

Принять меры для запуска процедур, предусмотренных Положением о порядке реагирования Организации Договора о коллективной безопасности на кризисные ситуации от 10 декабря 2010 года. Эта процедура, напомню, устанавливает механизм принятия решений о совместных мерах по урегулированию кризисных ситуаций

Уважаемые коллеги,

Считаю необходимым подчеркнуть, что хотя на данный момент у нас нет ни одного случая стрельбы и перестрелки на указанных театрах событий, скорейшее выполнение вышеупомянутых процедур Организации Договора о коллективной безопасности необходимо для предотвращения дальнейшей эскалации событий и защиты территориальной целостности, стабильности и суверенитета Республики Армения. И мы принимаем эти меры как член Организации Договора о коллективной безопасности».