Посол Папикян поднял вопрос вторжения Азербайджаном на территорию Армении на заседании Постоянного совета ОБСЕ

На состоявшемся 13 мая в Вене заседании Постоянного совета ОБСЕ под пунктом «Текущие вопросы» в повестку дня был внесен армянской делегацией при ОБСЕ вопрос «О вторжении Азербайджана на суверенную территорию Армении».

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, постоянный представитель Республики Армения при ОБСЕ, посол Армен Папикян 12 мая проинформировал государства-участники ОБСЕ о вторжении азербайджанских вооруженных формирований в Сюникскую область Армении. Он отметил, что Армения рассматривает эти действия как посягательство на свою суверенную территорию, направленное на создание новых источников напряженности вдоль государственной границы Армении, а также психологическое давление на мирное население приграничных территорий.

Посол Папикян сообщил, что в настоящее время правительство Армении пытается разрешить ситуацию мирным путем, чтобы избежать дальнейшего обострения и возможных жертв. В то же время посол Папикян подчеркнул, что Армения не потерпит такой провокационной политики Азербайджана.

Затем посол Армении отметил, что действиям Азербайджана предшествовали воинственные заявления президента этой страны, содержащие территориальные претензии к Сюникской области, вплоть до угрозы применения силы.

Постпред Армении также сообщил, что «на фоне провокационных действий Азербайджана в этой стране будут проведены военные учения, которые пройдут без предварительного уведомления и в нарушение требований Венского документа. Как минимум после двух военных учений, проведенных Азербайджаном в последние годы, были осуществлены нападения на Арцах в 2016 и 2020 годах».

Подводя итоги, посол Папикян призвал государства-члены ОБСЕ адекватно отреагировать на подобные воинственные действия Азербайджана, отметив, что такие грубые нарушения Азербайджаном международного права представляют серьезную угрозу региональному миру и безопасности.