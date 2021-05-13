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Посол Папикян поднял вопрос вторжения Азербайджаном на территорию Армении на заседании Постоянного совета ОБСЕ

Посол Папикян поднял вопрос вторжения Азербайджаном на территорию Армении на заседании Постоянного совета ОБСЕ

На состоявшемся 13 мая в Вене заседании Постоянного совета ОБСЕ под пунктом «Текущие вопросы» в повестку дня был внесен армянской делегацией при ОБСЕ вопрос «О вторжении Азербайджана на суверенную территорию Армении».

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, постоянный представитель Республики Армения при ОБСЕ, посол Армен Папикян 12 мая проинформировал государства-участники ОБСЕ о вторжении азербайджанских вооруженных формирований в Сюникскую область Армении. Он отметил, что Армения рассматривает эти действия как посягательство на свою суверенную территорию, направленное на создание новых источников напряженности вдоль государственной границы Армении, а также психологическое давление на мирное население приграничных территорий.

Посол Папикян сообщил, что в настоящее время правительство Армении пытается разрешить ситуацию мирным путем, чтобы избежать дальнейшего обострения и возможных жертв. В то же время посол Папикян подчеркнул, что Армения не потерпит такой провокационной политики Азербайджана.

Затем посол Армении отметил, что действиям Азербайджана предшествовали воинственные заявления президента этой страны, содержащие территориальные претензии к Сюникской области, вплоть до угрозы применения силы.

Постпред Армении также сообщил, что «на фоне провокационных действий Азербайджана в этой стране будут проведены военные учения, которые пройдут без предварительного уведомления и в нарушение требований Венского документа. Как минимум после двух военных учений, проведенных Азербайджаном в последние годы, были осуществлены нападения на Арцах в 2016 и 2020 годах».

Подводя итоги, посол Папикян призвал государства-члены ОБСЕ адекватно отреагировать на подобные воинственные действия Азербайджана, отметив, что такие грубые нарушения Азербайджаном международного права представляют серьезную угрозу региональному миру и безопасности.


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