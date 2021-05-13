Азиатские индексы - 13-05-21

ТОКИО, 13 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 13 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 2.49% и составил 27448.01 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.54% и составил 1849.04 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.96% и составил 3429.54 пункта, а HANG SENG снизился на 1.81% и составил 27718.67 пункта.