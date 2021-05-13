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Айвазян обсудил с Засем вопросы применения инструментов ОДКБ в связи с инцидентом в Сюнике

Айвазян обсудил с Засем вопросы применения инструментов ОДКБ в связи с инцидентом в Сюнике

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Ара Айвазян провёл телефонный разговор с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем, в ходе которого представил сложившуюся вследствие случившегося 12 мая инцидента на государственной границе Армении ситуацию.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Ара Айвазян подчеркнул неприемлемость попыток Азербайджана посягнуть на суверенную территорию Республики Армения, которая является членом ОДКБ, отметив, что это также является серьезной угрозой региональной безопасности и стабильности.

Собеседники обменялись мнениями о применении в подобных ситуациях положений Договора о коллективной безопасности и инструментах, предусмотренных Уставом ОДКБ.


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