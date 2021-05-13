СНБ опровергает слухи о пресечении группы иностранцев армяно-турецкой границы 

Служба национальной безопасности Армении опровергает информацию о том, что группа лиц других национальностей якобы пересекла армяно-турецкую границу со стороны Армавира, а СНБ и российские миротворцы проводят поисковые работы, чтобы обнаружить их. В ответ на запрос Арменпресс в пресс-центре СНБ Армении сообщили, что данная информация не соответствует действительности.