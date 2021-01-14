Предстоящие на 14 мая мероприятия
17:54, Май 13, 2021
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12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
15:50, 14.01.2021
Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
- 18:55 Айвазян обсудил с Засем вопросы применения инструментов ОДКБ в связи с инцидентом в Сюнике
- 18:04 СНБ опровергает слухи о пресечении группы иностранцев армяно-турецкой границы
- 17:54 Предстоящие на 14 мая мероприятия
- 17:48 Азербайджан пытался обеспечить позиционное продвижение в районах Вардениса и Сисиана: ВС предотвратили эти попытки
- 17:48 Безопасность страны и неприкосновенность границ не являются предметом торга: заявление аппарата президента
- 17:45 В ОДКБ внимательно следят за развитием обстановки в приграничных районах Сюникской области Армении
- 17:37 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 13-05-21
- 17:36 Азиатские индексы - 13-05-21
- 17:34 ООН желает беспрепятственного гуманитарного доступа в Нагорный Карабах: Дюжаррик
- 17:24 Гинцбург оценил срок защиты после вакцинации "Спутником V" в два года
- 16:50 Создатель криптовалюты Ethereum пожертвовал более $1 млрд на помощь Индии
- 16:42 Театральный зал “Ерванд Казанчян” открыл перед зрителями свои гостеприимные двери
- 16:36 Грузия может открыть сухопутные границы через несколько недель
- 16:14 В Палестине заявили о гибели людей из-за возможного применения химоружия
- 16:04 Финал Лиги чемпионов пройдет в Португалии
- 16:02 10% кешбэк по картам Visa IDBank-а по случаю дня семьи
- 15:45 Арман Татоян выехал в Сюник, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией и провести сбор фактов
- 15:43 Байден считает, что президентом США должен был стать его старший сын Бо
- 15:37 Черноморский флот отмечает 238-летие
- 15:36 Виктор Биягов на заседании МГ ОДКБ представил провокационные действия Азербайджана
- 15:31 Глава МИД Литвы заверил, что ЕС в связи с действиями Азербайджана в Сюнике предпримет действенные шаги
- 15:17 На компенсацию коммунальных расходов жителей приграничных общин дополнительно выделено 400 млн др.
- 15:09 Внесено дополнение в решение о предоставлении именной пенсии спортсменам и тренерам
- 14:53 Велогонщики начинают борьбу за звание чемпиона Армении
- 14:39 В Доме-музее О. Туманяна откроется фотовыставка Зограба Эркояна “Арцахские мосты”
19:23, 09.05.2021
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16:12, 08.05.2021
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17:50, 07.05.2021
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18:01, 07.05.2021
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00:21, 13.05.2021
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