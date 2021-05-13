Азербайджан пытался обеспечить позиционное продвижение в районах Вардениса и Сисиана: ВС предотвратили эти попытки

Вооруженные силы Азербайджана снова по обоснованию «корректировки границы» 13 мая осуществили очередную провокацию против суверенной территории Республики Армения, пытаясь обеспечить позиционное продвижение в приграничных районах Вардениса и Сисиана. Как передает Арменпресс, об этом заявило министерство обороны Армении.

«В обоих случаях в результате действий Вооруженных сил Армении продвижение было остановлено, от азербайджанской стороны потребовали немедленно покинуть территорию и вернуться на исходные позиции.

Министерство обороны Республики Армения характеризует эти действия, предпринятые Азербайджаном с 12 мая, открытой провокацией и во избежание непредсказуемого развития событий, призывает вооруженные силы этой страны немедленно вернуться на свои исходные позиции и воздерживаться от посягательств на суверенные территория Республики Армения», - говорится в сообщении.