Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась обсудил по телефону складывающуюся на государственной границе Республики Армения с Азербайджанской Республикой ситуацию с исполняющим обязанности министра обороны Республики Армения Вагаршаком Арутюняном и исполняющим обязанности министра иностранных дел Армении Ара Айвазяном.

“В ОДКБ внимательно следят за развитием обстановки в приграничных районах Сюникской области Армении. По мере развития ситуации в случае необходимости будут предприняты действия, предусмотренные положениями Договора о коллективной безопасности и Устава ОДКБ”, - как сообщает Арменпресс, говорится в заявлении на официальном сайте ОДКБ.

Постоянный и полномочный представитель Республики Армения при Организации Договора о коллективной безопасности Виктор Биягов в ходе заседания Постоянного совета ОДКБ 13 мая с.г. проинформировал об инциденте на государственной границе Республики Армения с Азербайджанской Республикой, произошедшем 12 мая.