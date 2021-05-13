Безопасность страны и неприкосновенность границ не являются предметом торга: заявление аппарата президента 

Сложившуюся в Сюнике ситуацию президент Республики Армен Саркисян оценивает как вызывающую чрезвычайное беспокойство и считает важным её скорейшее разрешение. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении аппарата президента Армении.

«Сложившуюся в Сюнике ситуацию президент Республики Армен Саркисян оценивает как вызывающую чрезвычайное беспокойство и считает важным её скорейшее разрешение.

Срочно и неотложно принятие всех необходимых мер для безусловной защиты интересов и безопасности Республики Армения и граждан Республики Армения.

Президент и аппарат президента постоянно находятся на связи с соответствующими государственными органами. Поступает информация также непосредственно из Сюникской области.

Позиция президента состоит в том, что безопасность страны и неприкосновенность границ не являются предметом торга, любое посягательство в их отношении предосудительно и должно удостоиться чёткого и жесткого противодействия, а также международной реакции. Всю ответственность за дальнейшее обострение ситуации, подрыв и без того хрупкого положения в регионе несёт азербайджанская сторона», - говорится в заявлении.