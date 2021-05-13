Исследование о сроках сохранения клеточного иммунитета к коронавирусу после вакцинации "Спутником V" поможет сэкономить большие средства государства, есть вероятность, что защита будет сохраняться 2 года, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Надо изучить срок жизни клеток памяти, сделать это официальным исследованием, чтобы потом эту информацию внести в регистрационное удостоверение. Это должно сэкономить громадное количество денег государства.

Он уточнил, что если будет доказано, что вакцина "Спутник V" защищает на 2-3 года, а зарубежные вакцины на значительно меньший срок, то это будут два несоизмеримых по качеству продукта.

"У нас есть большая уверенность, что 2 года точно будет защита", - подчеркнул Гинцбург,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, для исследования необходимо выяснить, у кого из вакцинированных прошлым летом упали титры антител, вакцинировать их и в течение второго, третьего, пятого дня проверять уровень антител. "Если у них титр подскакивает до значимых значений, а это так и будет, то значит, у них клетки памяти есть. Но надо поставить официальный опыт, чтобы потом внести эту информацию в регистрационное удостоверение", - пояснил Гинцбург.

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.