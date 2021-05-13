В Палестине заявили о гибели людей из-за возможного применения химоружия

Министерство здравоохранения Палестины сообщило в четверг, что у нескольких погибших жителей сектора Газа обнаружены признаки удушения отравляющими газами.

"В медицинский центр "аш-Шифа" были доставлены несколько тел погибших. После осмотра патологоанатома выяснилось, что непосредственной причиной смерти стало удушение, также присутствуют явные признаки, указывающие на возможность удушения вследствие вдыхания отравляющих газов", - говорится в опубликованном в Facebook пресс-релизе,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Минздрав отметил, что проводится анализ взятых биоматериалов погибших.

В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы не менее 1600 ракет. Эффективность работы системы израильского ПРО "Железный купол" составляет около 90%. С начала обострения погибли шесть мирных израильтян и один военный. Израиль нанес удары по сектору Газа, в атакованы около 600 военных целей ХАМАС и "Исламского джихада", палестинский минздрав сообщал о гибели 83 человек.