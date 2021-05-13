Финал Лиги чемпионов пройдет в Португалии
Финальный матч Лиги чемпионов перенесен из Стамбула.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает УЕФА. Финальный матч Лиги чемпионов состоится на португальском стадионе “Драгау”.
В финале Лиги чемпионов 2020/2021 встретятся “Манчестер Сити” и “Челси”.
Матч состоится 29-го мая.
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