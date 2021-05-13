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Финал Лиги чемпионов пройдет в Португалии

Финал Лиги чемпионов пройдет в Португалии

Финальный матч Лиги чемпионов перенесен из Стамбула.

 Как передает «Арменпресс», об этом сообщает УЕФА. Финальный матч Лиги чемпионов состоится на португальском стадионе “Драгау”.

В финале Лиги чемпионов 2020/2021 встретятся “Манчестер Сити” и “Челси”.

Матч состоится 29-го мая.


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