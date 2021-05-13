Арман Татоян выехал в Сюник, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией и провести сбор фактов

Делегация во главе с Омбудсменом Армении Арманом Татояном выехала в Сюникскую область для ознакомления на месте с ситуацией, связанной с границами, работ по сбору фактов и защиты прав жителей пограничных общин.

Как передает «Арменпресс», Защитник прав человека Армении к сведению международных структур констатировал, что незаконное продвижение азербайджанских вооруженных сил внутрь границ Армении, в частности, на территории озера Сев Лич и на участке от этой территории до гражданских населенных пунктов, грубо нарушает права жителей пограничных общин, преследует цель запугать людей.

“Присутствие азербайджанских военных грубо нарушает международные требования прав человека и лишает граждан Армении возможности использовать пастбища и заниматься животноводством, являющимся единственным источником дохода их семей, создает для жителей общин реальную угрозу к доступу к оросительной и питьевой воде и их жизни и безопасности.

Указанное незаконное действие азербайджанских вооруженных сил еще раз доказывает абсолютную необходимость предложения Омбудсмена создать зону безопасности, что даст возможность гарантировать права и мирную жизнь, физическую и психическую неприкосновенность жителей приграничных общин Армении.

В ходе поездки Омбудсмена в Сюникскую область на месте по специальному принципу будут проведены работы по сбору фактов, будут предприняты шаги по защите прав жителей пограничных общин Армении”, - говорится в сообщении Офиса Омбудсмена.