Черноморский флот отмечает 238-летие

Черноморский флот России отмечает свое 238-летие в беспрецедентной ситуации, когда вынужден следить за значительно увеличившимся в регионе количеством кораблей НАТО, рассказали опрошенные РИА Новости адмиралы, раньше командовавшие этим оперативно-стратегическим объединением, передает Арменпресс.

Черноморский флот России 13 мая отмечает 238-ю годовщину со дня своего создания.

Командующий ЧФ (1996-1998 годы) начальник главного штаба ВМФ России и первый замкомандующего флота (1998-2005 годы) Виктор Кравченко назвал ситуацию с кораблями НАТО в Черном море беспрецедентной.

"Беспрецедентная ситуация, когда в Черное море, внутреннее море причерноморских государств, заходят иностранные корабли. Они ограничены, конечно, соответствующей конвенцией Монтрё, не больше 21 дня, тоннаж соответствующий и так далее. Но вот такая свобода действий, свобода мирового плавания", - сказал Кравченко.

Он напомнил, что даже во времена Советского Союза такого количества заходов не было. По словам адмирала, это может быть связано с тем, что большинство причерноморских стран: Украина, Грузия, Болгария и Румыния - сегодня настроены недружественно по отношению к России и поэтому приглашают другие страны НАТО для участия в совместных учениях.

Черноморский флот держит ситуацию под контролем и следит за гостями, отметил Кравченко. По его словам, привлекаются не только корабли, но и радиотехнические средства, а также авиация.

Как отметил другой экс-командующий ЧФ (1998-2002 годы) адмирал Владимир Комоедов, подобное поведение стран НАТО, в первую очередь американцев, связано с их бесцеремонностью. В то же время он отметил, что Черноморский флот вместе с крымской группировкой войск способен не только нанести удар и уничтожить противника, но и "моральное состояние подрезать и свести его до плинтуса, до ватервейса".