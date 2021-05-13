Глава МИД Литвы заверил, что ЕС в связи с действиями Азербайджана в Сюнике предпримет действенные шаги

Спикер Национального собрания Республики Армения Арарат Мирзоян встретился с министром иностранных дел Литвы Габриэлиусом Ландсбергисом. Как сообщает «Арменпресс», Арарат Мирзоян написал об этом на своей странице в Facebook.

“Помимо обсуждения двусторонних отношений, я проинформировал министра о нарушении границы, совершенном вчера Азербайджаном, в ответ на что, Ландсбергис выразил глубокую озабоченность ситуацией и заверил, что Европейский Союз предпримет в этом направлении активные шаги”, - написал Мирзоян.