На компенсацию коммунальных расходов жителей приграничных общин дополнительно выделено 400 млн др.

Правительство приняло решение улучшить условия жизни жителей приграничных населенных пунктов Республики Армения, оказать помощь жителям 43 населенных пунктов. Как сообщает «Арменпресс», 43 населенных пункта 7 общин были включены в список приграничных населенных пунктов, получающих компенсацию в соответствии с решением исполнительной власти.

Этим приграничным общинам будет оказано государственное содействие в виде компенсаций платежей за природный газ, электричество, оросительную воду, налога на имущество и земельного налога. Для этого необходимо выделить 400 млн 205 800 драмов.