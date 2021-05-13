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Велогонщики начинают борьбу за звание чемпиона Армении

Велогонщики начинают борьбу за звание чемпиона Армении

На Ереванском велотреке проходят чемпионаты Армении по велоспорту разных возрастов.

В беседе с «Арменпресс» главный тренер сборной Армении Армен Гезалян отметил, что после  пандемии в этом году в первенстве Армении в общей сложности принимают участие 60 спортсменов.

“По итогам первенства мы сформируем молодежную команду Армении, которая примет участие в международном турнире в Санкт-Петербурге. До этого проведем тренировочные сборы. После турнира мы будем участвовать в чемпионатах мира и Европы”, - сказал тренер.

По словам Гезаляна, пандемия наложила большой негативный отпечаток на спорт. “Сейчас у нас новое поколение спортсменов, мы претендуем не на предстоящие Олимпийские игры, а на возможное участие в Парижских играх 2024 года”, - сказал он.


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