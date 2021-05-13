В Доме-музее О. Туманяна откроется фотовыставка Зограба Эркояна “Арцахские мосты”

В Доме-музее О. Туманяна на фотовыставке “Арцахские мосты” будут представлены фотографии главного редактора официальной газеты кашатагской районной администрации “Меран”, журналиста, фотографа, арцахского ополченца Зограба Эркояна, на которых отражено армянское наследие Кашатага

Как передает «Арменпресс», фотовыставка откроется 18 мая и будет действовать до 28-го.

Зограб Эркоян выступит с докладом “Кашатаг в фотографиях”.

Кашатагский район Арцаха включает бассейн реки Агари и бассейны нижних притоков Воротана, Вохчи и Цава, а также провинции Мец Айка Сюника Агахечк-Кашатаг, Ковсакан, Кашуник, Хабанд и провинции Арцаха Бердадзор и Вайкуник.

На западе Кашатагский район граничит с Сюникской областью Армении, на севере и востоке - с Карвачарским, Мартакертским, Шушинским, Гадрутским районами, на юге - с Ираном.

Районный центр - Кашатага город Бердзор, занимающий центральную позицию, по которому проходит трасса Ереван-Степанакерт.

Площадь района – 3 377 км/м.