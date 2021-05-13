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Известны даты единых экзаменов

Известны даты единых экзаменов

Центр оценки и тестирования опубликовал дни проведения единых экзаменов учебного года  2021.

Как передает «Арменпресс», экзамены по предметам “Биология”, “География” и “Всемирная история” состоятся 8 июня.

Экзамен по предмету “Иностранный язык” - 11 июня, “Армянский язык и армянская литература” -15 июня, по предмету “Математика” - 18 июня, “Армянская история” и “Физика” - 22 июня, “Химия” и “Русский язык” - 25 июня”, - сообщили в ЦОТ.


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