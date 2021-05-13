Европарламент обсудит вопрос армянских военнопленных

На пленарном заседании Европарламента планируется обсудить вопрос военнопленных арцахской войны. Об этом «Арменпресс» осведомился на официальном сайте Европарламента.

Согласно опубликованной повестке заседания Парламента назначены на 17-20 мая. Дебаты о правах человека, демократии и верховенстве закона назначены на 20 мая. В тот же день в повестке дня будет вопрос военнопленных. По предложенной резолюции состоится голосование.

27 сентября 2020 года Азербайджан при поддержке турецких наемников развязал войну против Республики Арцах. 9 ноября 2020 года руководители Армении, России и Азербайджана подписали заявление о прекращении боевых действий. Республика Армения заявила, что, придерживаясь принципа обмена военнопленных и других задерживаемых лиц «все на всех», она вернула Азербайджану всех военнопленных других задерживаемых лиц. Однако Азербайджан отказывается выполнять 8-й пункт заявления от 9 ноября - возвращение пленных. Имеются фактические данные о жестоком обращении с армянскими пленниками и применяемых пытках. Подтверждено 19 случаев убийства пленных.