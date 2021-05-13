Число погибших в секторе Газа палестинцев достигло 83

Число палестинцев, погибших за три дня в результате израильских ударов по сектору Газа, увеличилось до 83, пострадали 487 человек, сообщает министерство здравоохранения анклава.

Ранее сообщалось о 67 погибших и 388 пострадавших, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Число погибших в результате израильских авиаударов по сектору Газа за три дня составило 83 палестинца, в том числе 17 детей и 7 женщин. Еще 487 человек получили ранения", - сообщил представитель минздрава Ашраф аль-Кидра.

В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы не менее 1600 ракет. Эффективность работы системы израильского ПРО "Железный купол" составляет около 90%. С начала обострения погибли шесть мирных израильтян и один военный. Израиль нанес удары по сектору Газа, в атакованы около 600 военных целей ХАМАС и "Исламского джихада".