Чемпионаты Европы по баскетболу пройдут в новом формате

Состоялось заседание исполкома ФИБА-Европы, на котором был обсужден ряд вопросов, связанных с проведением юношеских и молодежных чемпионатов Европы.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация баскетбола Армении. В связи с эпидемической ситуацией принято решение участие в чемпионатах сделать добровольным.

Формат чемпионата претерпел определенные изменения. Согласно новому формату, в каждом дивизионе сборные будут играть в группах из шести команд.

Также было принято решение переименовать Чемпионат Европы в FIBA Youth European Challengers 2021.

В женской борьбе Армению представят сборные до 16-и лет в дивизионе “C” и до 20-и лет в дивизионе “B”.

Матчи в дивизионе “С” до 16 лет состоятся с 13 по 18 июля 2021 года, в дивизионе “В” до 20 лет –с 9 по 14 августа.

Место проведения и страны - участницы пока не уточнены.