Чемпионаты Европы по баскетболу пройдут в новом формате
Состоялось заседание исполкома ФИБА-Европы, на котором был обсужден ряд вопросов, связанных с проведением юношеских и молодежных чемпионатов Европы.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация баскетбола Армении. В связи с эпидемической ситуацией принято решение участие в чемпионатах сделать добровольным.
Формат чемпионата претерпел определенные изменения. Согласно новому формату, в каждом дивизионе сборные будут играть в группах из шести команд.
Также было принято решение переименовать Чемпионат Европы в FIBA Youth European Challengers 2021.
В женской борьбе Армению представят сборные до 16-и лет в дивизионе “C” и до 20-и лет в дивизионе “B”.
Матчи в дивизионе “С” до 16 лет состоятся с 13 по 18 июля 2021 года, в дивизионе “В” до 20 лет –с 9 по 14 августа.
Место проведения и страны - участницы пока не уточнены.
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