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Авиакомпания “Армения” со следующего месяца начинает новые регулярные рейсы в Хургаду

Авиакомпания “Армения” со следующего месяца начинает новые регулярные рейсы в Хургаду

Авиакомпания Армения с 12 июня начнет регулярные рейсы Ереван-Хургада-Ереван.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщил замдиректора авиакомпании “Армения” Геворг Хачатрян.

"Рейсы будут осуществляться 1 раз в неделю, постепенно увеличивая частоту до 4 раз. 14 мая состоится презентация рейса, а также презентация еще одного нашего нового проекта - “Armenia tours”. Авиакомпания через свою дочернюю компанию предложит полный тур-пакет”, - отметил Геворг Хачатрян.


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