В Арцахе подтверждено 3 новых случая коронавируса COVID-19
12:52, 13 Май, 2021
В Арцахе по состоянию на 11:00 13 мая подтверждено 3 новых случая COVID-19. Инфицированные лица из ранее выявленных очагов.
Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха.
За прошедший день проведено 59 тестов. Таким образом, общее число тестирований достигло 24 576.
Подтверждено 2 722 случая COVID-19. В 2021 г. в Арцахе проведено 7 124 тестов на COVID-19, из которых 838 оказались с положительным результатом
В Арцахе на данный момент стационарное лечение от коронавирусной болезни получают 22 пациентов, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях.
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