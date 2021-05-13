В Арцахе подтверждено 3 новых случая коронавируса COVID-19

В Арцахе по состоянию на 11:00 13 мая подтверждено 3 новых случая COVID-19. Инфицированные лица из ранее выявленных очагов.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха.

За прошедший день проведено 59 тестов. Таким образом, общее число тестирований достигло 24 576.

Подтверждено 2 722 случая COVID-19. В 2021 г. в Арцахе проведено 7 124 тестов на COVID-19, из которых 838 оказались с положительным результатом

В Арцахе на данный момент стационарное лечение от коронавирусной болезни получают 22 пациентов, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях.