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Военной полиции поручено выяснить события, произошедшие на границе Сюникской области

Военной полиции поручено выяснить события, произошедшие на границе Сюникской области

Военная прокуратура Армении поручила Военной полиции МО в рамках уголовного производства всесторонне выяснить события, произошедшие на границе Сюникской области, и дать правовые оценки.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал советник генпрокурора Армении Гор Абрамян.

12 мая на заседании Совета безопасности исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян сообщил, что азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении в районе озера Сев Лич в Сюникской области и углубились на расстояние в 3,5 км. Он подчеркнул, что то, почему и как подобное действие стало возможным, будет предметом отдельного обсуждения.

13 мая на заседании правительства Никол Пашинян сказал, что важнейший вопрос заключается в том, как  азербайджанские солдаты смогли пересечь пограничную территорию и дойти до озера Сев Лич. “Это отдельный вопрос, который обязательно будет рассмотрен”, - отметил и. о. премьер-министра.


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