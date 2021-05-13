Военной полиции поручено выяснить события, произошедшие на границе Сюникской области

Военная прокуратура Армении поручила Военной полиции МО в рамках уголовного производства всесторонне выяснить события, произошедшие на границе Сюникской области, и дать правовые оценки.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал советник генпрокурора Армении Гор Абрамян.

12 мая на заседании Совета безопасности исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян сообщил, что азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении в районе озера Сев Лич в Сюникской области и углубились на расстояние в 3,5 км. Он подчеркнул, что то, почему и как подобное действие стало возможным, будет предметом отдельного обсуждения.

13 мая на заседании правительства Никол Пашинян сказал, что важнейший вопрос заключается в том, как азербайджанские солдаты смогли пересечь пограничную территорию и дойти до озера Сев Лич. “Это отдельный вопрос, который обязательно будет рассмотрен”, - отметил и. о. премьер-министра.