Зарплата научных работников в Армении в ближайшие 3 года увеличится в 4 раза

В ближайшие 3 года в Армении зарплата научных работников увеличится в четыре раза. Для того, чтобы нормализовать и установить минимальную заработную плату научных работников, участвующих в программах государственного финансирования правительство внесло поправки в одно из своих предыдущих решений. Как сообщает «Арменпресс», и.о. министра образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян отметил, что проектом предусмотрено установление шкалы нормализации заработной платы научных работников, занимающих научные должности с 2022 года, согласно которой по всей Армении до 2025 года предусматривается постепенный рост заработной платы, вплоть до относительно конкурентоспособной шкалы.

“Повышение заработной платы будет основано на сертификации и создаст основу для установления требований к деятельности в соответствии с международными стандартами. Сейчас средняя заработная плата научных работников составляет 90 400 драмов, после принятия этого решения, в 2025 году эти 90 400 драмов станут 276 000 драмами. Заработная плата заведующего научным отделом сегодня составляет 141 400 драмов, в 2025 году она составит 477 200 драмов”, - сказал и.о. министра.

Исполняющий обязанности вице-премьера Тигран Авинян добавил, что со следующего года правительство фактически удвоит базу основной заработной платы. “Вместо сегодняшних 4 млрд драмов это будет 7,7-7,8 млрд драмов, а в 2025 году станет 14,4 млрд драмов. Заработная плата главного научного сотрудника сегодня составляет 138 000 драмов, в следующем году - 367 000 драмов, а в 2025 году - 553 000 драмов. Увеличится и программное финансирование”, - сказал он.

По словам и. о. премьер-министра Никола Пашиняна, фактически фонд оплаты труда ученых в ближайшие три года увеличится в четыре раза. “Кроме того, научные работники будут получать определенный доход от тематических исследований. Другими словами, зарплата ученого в Армении станет серьезно конкурирующей с другими должностями на рынке труда”, - сказал он.