Финансовое оздоровление оросительной системы

Правительство утвердило Программу содействия финансовому оздоровлению оросительной системы на 2021 год. Как передает «Арменпресс», согласно обоснованию проекта, в настоящее время одной из основных проблем, угрожающих обеспечению финансовой жизнеспособности компаний оросительной системы, продолжает оставаться высокий уровень расхода электроэнергии в оросительном водоснабжении, обусловленный производством технической воды.

“В течение 2020 года ОПВ из госбюджета Армении было выделено около 7451.8 млн драмов, из которых 4505.3 млн драмов пошло на погашение долгов за электроэнергию.

Практика прошлых лет показала, что обязательства по расходам на электроэнергию у ОПВ вызвали дополнительное финансовое бремя - привлечение кредитов от коммерческих банков, применение штрафов по непогашенным долгам за электроэнергию”, - говорится в обосновании.

Ожидается, что в результате регулирования текущего финансового положения Организаций потребителей воды будет обеспечена их финансовая стабилизация, что, в свою очередь, позволит обеспечить подачу оросительной воды и выполнение взятых на себя обязательств.